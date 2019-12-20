Kütahyalı çiftçi tarlasını sürerken pulluğuna takıldı yetkililer bölgeyi inceleme aldı

1800 yıllık tarihi eser çıktı

Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, M.S. 200’lü yıllara ait eserin Roma dönemine ait mezar taşı olduğu, üzerinde kamalı ve insan figürleri bulunan eserin, özel yapım olduğu tespit edildi.