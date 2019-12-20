Kütahyalı çiftçi tarlasını sürerken pulluğuna takıldı yetkililer bölgeyi inceleme aldı
KÜTAHYA’nın Altıntaş ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi’nde traktörle tarlasını süren Ramazan Akdağ’ın pulluğuna takılan taşın, M.S. 200’lü yıllardaki Roma dönemine ait kamalı ve insan figürleri olan özel bir mezar taşı olduğu ortaya çıktı.
İlçeye bağlı Mecidiye Mahallesi'nde oturan Ramazan Akdağ, önceki gün traktörle tarlasını sürdüğü sırada pulluğuna büyük bir taş takıldı. Traktörden inen Akdağ, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki taşın tarihi eser olabileceğini düşünerek, Mahalle Muhtarı Niyazi Akkoç'a haber verdi.
İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, tarlada ve taş üzerinde yaptıkları incelemenin ardından Müze Müdürlüğü ile irtibata geçti.
1800 yıllık tarihi eser çıktı
Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, M.S. 200’lü yıllara ait eserin Roma dönemine ait mezar taşı olduğu, üzerinde kamalı ve insan figürleri bulunan eserin, özel yapım olduğu tespit edildi.
Çiftçi Ramazan Akdağ, mezar taşını yetkililere bildirerek vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, şunları söyledi: