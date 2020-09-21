Kütahya'da skandal iddia! Koronavirüsten ölen kişi et arabasında taşındı

"İtfaiye Müdür Yardımcısı ile görüştüm. Bana ‘İlçe dışında olduğu için götüremeyiz' dedi ve telefonu yüzüme kapattı. Cenazeyi kuzenimin et taşıma aracıyla götürdük. İmam ve dört akrabamın tulumunu biz aldık. Bizden önceki cenazelerde de böyle davranılmış. Hak etmedikleri koltuklarda oturan insanlar, devletin kurallarına uymayıp vatandaşa eziyet çektiriyor.”