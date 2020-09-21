Kütahya'da skandal iddia! Koronavirüsten ölen kişi et arabasında taşındı
Tavşanlı'da Recep Davutoğlu (65) koronavirüse yenik düştü. Davutoğlu'nun cansız bedeni belediye cenaze aracı vermeyince et taşıma aracıyla taşındı. Yıkama işlemini aile üstlendi, imam geç geldi.
Kütahya Tavşanlı'da Recep Davutoğlu (65), bir hafta önce Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırıldı. 3 çocuk babası Davutoğlu, geçen Cuma gecesi öldü. İşte bundan sonrası skandala dönüyen olayla ilgili İsmail Saymaz'ın haberi...
Ankara'da öğretim görevlisi olan kızı Elif Davutoğlu Akbulut'un söylediğine göre Cumartesi sabahı imam gelmediği için cenaze kendilerine teslim edilemedi. Elif Davutoğlu Akbulut “Vatandaşa eziyet ediliyor” dedi. Akbulut şunları anlattı:
“Hastanede ‘İmamların izin günü, gelemeyebilirler' denildi. Saatler sonra imam geldiğinde izin günü olduğu için sitem etti. Dolgun ücret verdik. Cenazeyi yıkamaya yardım ettik. Sonra hastanede tabut bulunmadığı söylendi. Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz'ın devreye girmesiyle tabut bulundu. Ardından cenaze aracı krizi çıktı. Örenköy Köyü Tavşanlı dışında olduğu için itfaiye yetkilileri ‘Corona kaparız' korkusuyla cenaze aracı vermedi."
"İtfaiye Müdür Yardımcısı ile görüştüm. Bana ‘İlçe dışında olduğu için götüremeyiz' dedi ve telefonu yüzüme kapattı. Cenazeyi kuzenimin et taşıma aracıyla götürdük. İmam ve dört akrabamın tulumunu biz aldık. Bizden önceki cenazelerde de böyle davranılmış. Hak etmedikleri koltuklarda oturan insanlar, devletin kurallarına uymayıp vatandaşa eziyet çektiriyor.”