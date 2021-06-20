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Kütahya'da sel felaketi iki köyde hasara neden oldu

Kütahya'da sel felaketi iki köyde hasara neden oldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, iki köyde dere taştı, sel meydana geldi.

Kütahya'da sel felaketi iki köyde hasara neden oldu

İl genelinde öğleden sonra bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı yerleri su bastı.

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Kütahya'da sel felaketi iki köyde hasara neden oldu

Hisarcık ilçesinde yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle Hasanlar ve Kabaklar köyleri arasındaki yol, kısmen trafiğe kapandı. Hasanlar ve Güldüren köylerinde sel ve derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı, araçlar sürüklendi.

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Kütahya'da sel felaketi iki köyde hasara neden oldu

Bölgedeki Hasanlar Barajı'ndan tedbir amacıyla bir miktar su boşaltıldı.

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Kütahya'da sel felaketi iki köyde hasara neden oldu

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Hasanlar köyünde yürütülen çalışmaları inceledi. 

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