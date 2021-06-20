Kütahya'da sel felaketi iki köyde hasara neden oldu
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, iki köyde dere taştı, sel meydana geldi.
İl genelinde öğleden sonra bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı yerleri su bastı.
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Hisarcık ilçesinde yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle Hasanlar ve Kabaklar köyleri arasındaki yol, kısmen trafiğe kapandı. Hasanlar ve Güldüren köylerinde sel ve derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı, araçlar sürüklendi.
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Bölgedeki Hasanlar Barajı'ndan tedbir amacıyla bir miktar su boşaltıldı.
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Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Hasanlar köyünde yürütülen çalışmaları inceledi.
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