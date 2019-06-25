Kütahya'da otomobil şarampole yuvarlandı! Anne ile kızından acı haber geldi
Demirören Haber Ajansı
KÜTAHYA'da şarampole yuvarlanan otomobilden dışarıya fırlayan anne Ferda Erdoğan (47) ile kızı 18 yaşındaki Zehra Erdoğan (18) hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan diğer 3 kişi ise AFAD ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında, Kütahya-Eskişehir karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kocaeli'den tatil için Antalya'ya giden Aysel Güldal yönetimindeki 34 UZ 2348 plakalı otomobil, Sofça köyü yakınlarında bir anda kontrolden çıktı.
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Yol kenarındaki bariyerleri aşan otomobil, 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilden kayalıklara fırlayan Zehra Erdoğan ve annesi Ferda Erdoğan, hayatını kaybetti.
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Sürücü Aysel Gürdal (48), Süreyya Bahar (48) ve Necla Naz Bahar (12) ise araç içerisinde sıkıştı.
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İhbar üzerine gelen AFAD ekiplerince aracın kapıları kesilerek çıkarıldı.
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