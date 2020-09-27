Kütahya'da Mimar Sinan'nın kalfası yaptı! 600 yıldır durmadan dönüyor deprem hasarını ölçüyor

Hala sapasağlam ayakta

Koca Seyfullah Camisi'nin imamı Okan Kanat, caminin bir dönem rasathane olarak da kullanıldığını anlatarak şöyle konuştu: "Camimizin her tarafı ahşap mimari olarak yapılmıştır. Mihrabın sağ ve solunda rasathane görevi gören 2 tane ahşap sütun var. Meydana gelen depremlerde sağa sola kayma olursa sütunlar dönmüyor. Şu anda sütunlarımız sağlıklı bir şekilde dönüyor."