Kütahya'da Mimar Sinan'nın kalfası yaptı! 600 yıldır durmadan dönüyor deprem hasarını ölçüyor
KÜTAHYA Şaphane'de Mimar Sinan’ın kalfası Koca Seyfullah'ın tamamı ahşap malzemeden yaptığı cami, yıllardır sağlam duruyor. Koca Seyfullah’ın, caminin zemininde meydana gelebilecek hasarın anlaşılması için mihraba yerleştirdiği 2 ahşap sütun ise ilk günkü gibi dönmeye devam ediyor.
KÜTAHYA’nın Şaphane ilçesinde, 1400’lü yıllarda Mimar Sinan’ın kalfası Koca Seyfullah tarafından tamamı ahşap malzeme kullanılarak yapılan cami, yıllardır sağlam duruyor. Koca Seyfullah’ın, caminin zemininde meydana gelebilecek hasarın anlaşılması için mihraba yerleştirdiği 2 ahşap sütun ise ilk günkü gibi dönmeye devam ediyor.
Şaphane'nin tam merkezinde yer alan ve Mimar Sinan’ın kalfası Koca Seyfullah tarafından tamamı ahşap malzeme kullanılarak yapılan Koca Seyfullah Efendi Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore edilmeye başlandı.
Caminin mihrabına yerleştiren 2 ahşap sütün ise zeminde toprak kayması ya da deprem nedeniyle oluşabilecek hasarların belirlenmesi amacıyla inşa edildi. Yaklaşık 600 yıldır dönmeye devam eden ahşap sütunlar, cami zeminin hala sağlam olduğunu gösteriyor.
Hala sapasağlam ayakta
Koca Seyfullah Camisi'nin imamı Okan Kanat, caminin bir dönem rasathane olarak da kullanıldığını anlatarak şöyle konuştu: "Camimizin her tarafı ahşap mimari olarak yapılmıştır. Mihrabın sağ ve solunda rasathane görevi gören 2 tane ahşap sütun var. Meydana gelen depremlerde sağa sola kayma olursa sütunlar dönmüyor. Şu anda sütunlarımız sağlıklı bir şekilde dönüyor."