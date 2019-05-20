Kütahya'da korkunç görüntüler Döner bıçağı ile saldırdı

KÜTAHYA Ali Paşa Mahallesindeki halk pazarı otoparkından geçen E.Y., iddiaya göre, kendisinden para isteyen S.Y. (17) ve A.C.E. (17) ile tartıştı. S.Y., otopark içerisinde E.Y.’ye yumruk atınca tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada E.Y. belinden döner bıçağını çıkarırken, S.Y. olay yerinden kaçtı. E.Y. ise A.C.E.’ye saldırarak döner bıçağıyla yaraladı. Yere düşen yaşıtına saldırmayı sürdüren E.Y. daha sonra olay yerinden kaçtı.