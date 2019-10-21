Kütahya'da hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğunda yakalandı

Demirören Haber Ajansı

KÜTAHYA'da hırsızlık yapmak için girdiği 3 katlı evin çatısından kaçmak isterken bekçiler tarafından fark edilen Hüseyin Y. (36), bodrum kattaki havalandırma boşluğunda yakalandı.

KÜTAHYA 75. Yıl Mahallesi Sırma Sokak'ta 3 katlı boş eve giren Hüseyin Y., musluk ve tesisat malzemelerini çaldı.

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Evde biri olduğunu gören komşular polise haber verirken, olay yeri yakınında olan bekçiler de çatıda saklanan biri olduğunu fark etti.

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Gelen polis ekipleri ve bekçiler önce binanın çevresini sardı ardından içeri girdi.

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Yapılan aramada Hüseyin Y. olduğu belirlenen şüpheli, bodrum katındaki pencereden girdiği havalandırma boşluğunda yakalandı.

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