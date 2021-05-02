BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75

Kütahya'da gözyaşları sel oldu! Yüzlerce kişi Şehit Uzman Çavuş Asan'ı son yolculuğa uğurladı

Kütahya'da gözyaşları sel oldu! Yüzlerce kişi Şehit Uzman Çavuş Asan'ı son yolculuğa uğurladı

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonun'da teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, memleketi Kütahya’nın Emet ilçesinde toprağa verildi.

Kütahya'da gözyaşları sel oldu! Yüzlerce kişi Şehit Uzman Çavuş Asan'ı son yolculuğa uğurladı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda Nirvaseytu-1850 rakımlı tepe üs bölgesinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.

128
Kütahya'da gözyaşları sel oldu! Yüzlerce kişi Şehit Uzman Çavuş Asan'ı son yolculuğa uğurladı

Şehit Asan’ın cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya uçakla getirildi. 

228
Kütahya'da gözyaşları sel oldu! Yüzlerce kişi Şehit Uzman Çavuş Asan'ı son yolculuğa uğurladı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi helallik alınması için Dere Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi.

328
Kütahya'da gözyaşları sel oldu! Yüzlerce kişi Şehit Uzman Çavuş Asan'ı son yolculuğa uğurladı

Anne Havva Asan, oğlunun cenaze aracındaki tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. 

428