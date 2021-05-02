Kütahya’nın Emet ilçesinde Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi helallik alınması için Dere Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi.