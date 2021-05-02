Kütahya'da gözyaşları sel oldu! Yüzlerce kişi Şehit Uzman Çavuş Asan'ı son yolculuğa uğurladı
IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonun'da teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, memleketi Kütahya’nın Emet ilçesinde toprağa verildi.
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda Nirvaseytu-1850 rakımlı tepe üs bölgesinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.
Şehit Asan’ın cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya uçakla getirildi.
Kütahya’nın Emet ilçesinde Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi helallik alınması için Dere Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi.
Anne Havva Asan, oğlunun cenaze aracındaki tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.