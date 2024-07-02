Kütahya'da evlat vahşeti! Annesini ve üvey babasını öldürdü, emniyette suçunu itiraf etti: Cinsel sapkınlık iddiası...
Kütahya'da ilk ifadesinde annesini öldürdüğü için üvey babasını öldürdüğünü ileri süren genç, emniyetteki sorgulamasında iki cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etti.
Meydan Mahallesi Meltem Sokak’taki bir binanın dördüncü katından silah seslerinin duyulduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer'in (48) silahla vurularak öldürülmüş halde buldu. Olay esnasında evde bulunan şüpheli Furkan Ş. (19), Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Furkan Ş. ilk ifadesinde, annesini öldüren üvey babası Koçer’i tabancayla vurarak öldürdüğünü söyledi. Furkan Ş'nin (19) Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulaması tamamlandı. Furkan Ş., iki cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etti.
Cinsel sapkınlık iddiası
Annesi ve üvey babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf eden zanlı, annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu, telefonunda porno bulunduğunu, üvey babasıyla anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu öne sürdü.
Çelik yelek ve tabanca almış
Olayı gerçekleştirmek için çelik yelek ve tabanca aldığını belirten şüpheli, yemek masasında tartıştıklarını ve evden kovulduğunu, bunun üzerine Sevgi Koçer'e ait av tüfeğiyle annesini vurduğunu, ardından da odasından aldığı tabancayla Ünal Koçer'e 3 el ateş ettiğini anlattı.