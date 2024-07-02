Kütahya'da evlat vahşeti! Annesini ve üvey babasını öldürdü, emniyette suçunu itiraf etti: Cinsel sapkınlık iddiası...

Cinsel sapkınlık iddiası

Annesi ve üvey babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf eden zanlı, annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu, telefonunda porno bulunduğunu, üvey babasıyla anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu öne sürdü.