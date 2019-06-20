Kütahya'da bıçak kemer ve sopalı kavga
Demirören Haber Ajansı
KÜTAHYA’da Y.H. (40), yanındaki arkadaşı K.G. (20) ile birlikte kendisini bacağından bıçaklayan İ.E.G.’yi (17) sokak ortasında dakikalarca sopa ve kemerle dövdü. Şüpheliler gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan İ.E.G., başına aldığı darbeler nedeniyle travma geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı.
KÜTAHYA Meydan Mahallesinde meydana gelen olayda; İ.E.G. (17), çıkan tartışmada Y.H.’yi (40) bacağından bıçakla yaraladı.
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Y.H. ve yanındaki arkadaşı K.G. (20) de İ.E.G.’yi sopa ve kemerle dakikalarca dövdü.
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Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Y.H. ile dövülen İ.E.G.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
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