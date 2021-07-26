Kütahya'da bahçedeki bu yazıyı görenler şaşkına döndü: Son nefesime kadar...
Kütahya’nın Ahiler köyünde oturan emekli Ali Emir'in bahçesine astığı yazı görenleri şaşırttı.
6 çocuk ve 18 torun sahibi 71 yaşındaki Ali Emir, çalıştığı iş yerinden emekli olduktan sonra, yol kenarındaki 3 dönümlük arazisini bahçe haline getirdi.
Emir, daha sonra kendi imkanlarıyla bahçeye cami, çeşme ve dinlenme yeri yaptırdı.
Araziye ektiği sebze ve meyveleri yoldan geçenlere ücretsiz olarak ikram eden Ali Emir, bu davranışıyla vatandaşların gönlünde taht kurdu.
Emir, "Bahçemin yanındaki yoldan her gün onlarca araç geçiyor. Bahçeme kendi imkanlarıyla mevsimine göre sebze ekiyorum. Bu sebzeleri ve ağaçtaki meyveleri insanlara ücretsiz olarak ikram ediyorum." dedi.