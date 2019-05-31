Kütahya'da baba kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi
Demirören Haber Ajansı
KÜTAHYA'da, kontrolden çıkan cipin yol kenarındaki tarlaya savrulması sonucu sürücü Yüksel Alyurt'un kızı Mina (11) hayatını kaybetti, eşi ve diğer 3 çocuğu ise yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün kızının cansız bedeninin başında beklemesi yürek burktu.
KÜTAHYA-Afyonkarahisar yolu 30’uncu kilometrede meydana gelen kazada; Yüksel Alyurt yönetimindeki 34 RA 4650 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.
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Kazada hurdaya dönen cipten fırlayan Mina Alyurt hayatını kaybederken anne Reyhan ve çocukları Nilsu, Umut ve Uğur Alyurt ise yaralandı.
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Ölen kızının başına bekledi
Kazayı yara almadan atlatan sürücü Yüksek Alyurt'un hayatını kaybeden kızı Mina Alyurt’un ceset torbasına konmuş cansız bedeni başında beklerken ki çaresizliği yürek burktu.
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Mina Alyurt’un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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