Kütahya Porsuk Barajı'ndaki balık ölümleri endişe yarattı
KÜTAHYA'nın Sofça Köyü yakınlarındaki Porsuk Barajı'nda görülen balık ölümleri endişe yaratırken; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kimyasal atığa rastlanmadığını belirterek, balık ölümlerine ani su çekilmesinin neden olabileceğini açıkladı.
KÜTAHYA merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Sofça Köyü yakınlarında bulunan Porsuk Baraj Gölü'nde ölü balıkların karaya vurması çevrede endişe yarattı.
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Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünde inceleme yaparak ölü balıklar ile sudan numune aldı.
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Porsuk Barajı'nda su seviyesinin düşük olduğu ve baraj suyunun yaklaşık 17 metre çekildiği tespit edildi.
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Arazi ve suda kimyasal atık kaynaklı koku saptanmadı.
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