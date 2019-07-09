Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 gözaltı

Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 gözaltı

Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 gözaltı - Sayfa 1

Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kullandıkları iddiası üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen şüphelileri takibe aldı.

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Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 gözaltı - Sayfa 2

Çalışmalar sonucunda Simav ile İzmir ve Bursa'da belirlenen 20 adrese 25 jandarma timi tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 

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Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 gözaltı - Sayfa 3

Söz konusu ev ve iş yerlerinde 3 narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 50 gram esrar, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, iki piyade tüfeği fişeği, 22 cep telefonu ile SIM kartlar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. 

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Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 gözaltı - Sayfa 4

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 20 şüphelinin Simav Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor. 

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