'Kusuyordum' deyip Gizem Tuncer anlattı! Mahmut Tuncer ağlıyormuş
Bir zamanlar 90 kilo olan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer şimdi yeni imajıyla görenleri şok etti. Eski halinden eser kalmayan Tuncer, cesur pozlarıyla olay oldu.
Sevilen türkücü Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in 29 yaşındaki kızları Gizem Tuncer aldığı müzik ve oyunculuk eğitimiyle dikkatlerini üzerine çekmişti. Gizem Tuncer yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi.
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90 kilo olan Gizem Tuncer sıkı bir diyete girdi. 40 kilo veren Tuncer'i gören kimse tanıyamadı.
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Zayıflama sonrası bir takım estetik müdahaleler geçiren Tuncer, bambaşka birine dönüştü.
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Tabu adını verdiği yeni çalışmasıyla gündeme gelen Tuncer klip çekimi için fazla kilolarından kurtulmak için Şeyda Coşkun'la çalıştı.
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