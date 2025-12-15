Küsuratına kadar canlı yayında duyurdu! İşte asgari ücret için Ankara'dan sızan rakam

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacak. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde TÜRK-İŞ'in tavrı çokça konuşulmuştu. Bir yandan da yeni asgari ücret rakamının ne kadar olacağı milyonlar tarafından merak ediliyor. Son olarak asgari ücret ile ilgili canlı yayında dikkat çeken bir çıkış geldi.