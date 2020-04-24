Kusunca oruç bozulur mu hangi durumda kaza gerekir?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan şeyler merak konusu oldu. Peki kusunca oruç bozulur mu? İşte merak edilen bu sorunun yanıtını Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan aldığımız bilgilerden öğrendik.
Kusmak orucu bozar mı? Vücudun savunma mekanizmalarından biri olan ve istemsizce insanlar kusmak durumunda kalan kişi ne yapmalı?
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Diyanet tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde; Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, “ağız dolusu” olması hâlinde, orucu bozar.
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Hz. Peygamber(s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
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Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffaret değil, gününe gün kaza gerekir.
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