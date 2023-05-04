Kuşum Aydın'ı gören tanıyamıyor! Estetik sonrası herkes şoke etmişti: Canlı yayında 17 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı!
Şarkıları ve sunucusu olduğu televizyon programlarıyla bir döneme damga vuran 'Kuşum Aydın' lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular, yaptırdığı estetiklerle de çok konuşuluyor. Dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler nedeniyle pişman olan ve bir hayli kilo aldığı gözlenen ünlü şarkıcı, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü isim son olarak 2. Sayfa'ya katılarak 5 ayda 17 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı.
90'lı yıllarda adından sıkça söz ettiren Kuşum Aydın, geçtiğimiz kasım ayında '2. Sayfa’ programına konuk olmuş, son haliyle herkesi şaşırtmıştı. Geçirdiği estetik operasyonlardan sonra adeta bambaşka biri olan ve kilo alan ünlü şarkıcı, bu halinden memnun değildi.
"TELEVİZYON KARİYERİM BİTTİ"
Görenlerin tanımakta zorlandığı 57 yaşındaki şarkıcı, daha önce yaptırdığı yüz dolgusundan dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatmıştı.
Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum. Yaptırdığım dolgudan dolayı oluşan deformeden dolayı iki tane programım iptal oldu. üzümdeki deformasyon işlerime engel oldu. İnsanlar benim için yapmasaymış diyormuş. Ben aldım zaten cezamı. Botoksu bilmiyorum ama dolgu yaptırmayın derim. Dolgular durup beklermiş. Volkan gibi içeride patlarmış.
VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI!
Kuşum Aydın, canlı yayındaki açıklamasında, "Üç dört kişi var, 'Ölürsem mezarıma gelmesinler' diye bir arkadaşıma vasiyet ettim. Usul usul yanına gidin, 'Burada olmanı hiç istemiyordu' deyin dedim. Onlar sosyal medyadan bile benimle ilgili bir şey paylaşmasınlar. Göz göre göre ekmeğimle oynayan insanlar var. Çok ağır ekmekle oynayanlar var" şeklinde konuşmuştu.
Geçtiğimiz günlerde son halini paylaşan Kuşum Aydın paylaşımına "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım devam ediyor" notunu düşmüştü. Herkes Kuşum Aydın'ın mide ameliyatı olup olmadığını merak etmişti.