Kuşum Aydın yüzüne yaptırdığı tüm dolgulardan kurtuldu, ameliyat oldu! Son hali olay...
Yıllardır yüzündeki dolgularla mücadele eden Kuşum Aydın, nihayet ameliyat masasına yattı. Yaşadığı deformasyonlardan kurtulan ünlü şarkıcı, operasyon sonrası ilk iş olarak hayranlarını uyardı: "Geri dönüşü olmayan hatalar yapmamak için hekim seçimine dikkat edin.
Yanlış uygulamalar yüzünden yüzünde ciddi hasarlar oluşan Kuşum Aydın, geçirdiği operasyonla adeta yeniden doğdu. "Geri dönüşü çok zor oldu" diyen sanatçının deformelerden kurtulmuş hali herkesi şaşırttı. İşte Kuşum Aydın’ın yeni görüntüsü ve o süreç...
“Kuşum Aydın” lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular, uzun süredir uzak kaldığı ekranlara bu kez son haliyle gündeme geldi.
Geçmişte yaptırdığı dolgu işlemleri sonrası yüzünde oluşan deformasyonlarla dikkat çeken ünlü isim, yaşadığı pişmanlığın ardından yeni bir karar aldı.
Son görüntüsü ortaya çıkan Kuşum Aydın’ın, yüzündeki değişim için yüz gerdirme ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
Öte yandan Kuşum Aydın yüzündeki deformeden dolayı "Televizyon hayatım bitti" demişti.