Küslük bitti! Demet Akalın ve Acun Ilıcalı beraber aynı karede

Küslük bitti! Demet Akalın ve Acun Ilıcalı beraber aynı karede

Bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan Demet Akalın ve Acun Ilıcalı, Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinin düğününde bir araya geldi.

Küslük bitti! Demet Akalın ve Acun Ilıcalı beraber aynı karede - Sayfa 1

Bir süredir Acun Ilıcalı ve Demet Akalın'ın küs olduğu iddia ediliyordu. Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin düğününe katılan iki ünlü ismin arasındaki buzlar düğünde eridi. Birlikte poz veren Acun Ilıcalı ve Demet Akalın adeta düşman çatlattı. Akalın pozu Ilıcalı'yı da etiketleyerek "Büyük patron" notuyla paylaştı.

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Küslük bitti! Demet Akalın ve Acun Ilıcalı beraber aynı karede - Sayfa 2

Ayrıca bir süre önce barışan Alişan ve Demet Akalın düğünde de oldukça yakındı. Akalın'ın sevgilisi Okan Kurt'un Alişan'a kırgın olduğu biliniyordu. Akalın sevgilisiyle yakın arkadaşını da düğün de barıştırarak sosyal medyada gündem oldu.

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Küslük bitti! Demet Akalın ve Acun Ilıcalı beraber aynı karede - Sayfa 3

Dün akşam katıldıkları düğünde bir araya gelen ünlü isimler birbirleriyle adeta düşman çatlattı. 

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Küslük bitti! Demet Akalın ve Acun Ilıcalı beraber aynı karede - Sayfa 4

Bir süredir araları Akalın’ın kardeşi nedeniyle bozuk olan Acun Ilıcalı ve Demet Akalın aradaki buzları eritti.

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