Küslük bitti! Demet Akalın ve Acun Ilıcalı beraber aynı karede

Ayrıca bir süre önce barışan Alişan ve Demet Akalın düğünde de oldukça yakındı. Akalın'ın sevgilisi Okan Kurt'un Alişan'a kırgın olduğu biliniyordu. Akalın sevgilisiyle yakın arkadaşını da düğün de barıştırarak sosyal medyada gündem oldu.