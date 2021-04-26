Kuşburnunun faydaları neler tam bir şifa kaynağı!

Mükemmel bir Antioksidandır

Polifenol bileşenler, C ve E vitaminleri ve karotenoidler gibi antioksidanları çok yüksek oranlarda içeren kuşburnu meyvesi, bilinen en güçlü antioksidan meyvelerden bir tanesidir. Bu özelliği sayesinde kuşburnu, serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve oksidatif stresi azaltır. Dolayısıyla oksidatif stresin rol oynadığı kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve diğer bazı kronik hastalıklara karşı doğal bir koruma sağlar.