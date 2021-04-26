Kuşburnunun faydaları neler tam bir şifa kaynağı!
Kuşburnu bitkisi sağlığa olan faydalarıyla şaşırtıyor. Kuşburnu çayı özellikle cilt sağlığını koruyarak yaşlanmayı geciktiriyor. İşte kuşburnunun bilinmeyen faydaları...
Kuşburnu, gülgiller familyasına ait ve yabani gül olarak da adlandırılan bir bitkinin meyveleridir. Bitkinin boyu 1-3 metre aralığında değişir, dalları ve gövdesinde ise tıpkı gülde olduğu gibi dikenler bulunur. Meyvelerini Eylül ve Ekim aylarında verir. Bu meyveler küçük boyutlu ve yuvarlaktır, kırmızı ve turuncu arası bir renge sahiptir.
Ülkemizde yaygın olarak Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara Bölgeleri’nde yetişir. Fakat daha seyrek de olsa İç Anadolu illerinde ve Ege Bölgesi’nde de kuşburnu bitkisi yetiştirilir. Kuşburnu bitkisinin faydaları şöyle;
Mükemmel bir Antioksidandır
Polifenol bileşenler, C ve E vitaminleri ve karotenoidler gibi antioksidanları çok yüksek oranlarda içeren kuşburnu meyvesi, bilinen en güçlü antioksidan meyvelerden bir tanesidir. Bu özelliği sayesinde kuşburnu, serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve oksidatif stresi azaltır. Dolayısıyla oksidatif stresin rol oynadığı kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve diğer bazı kronik hastalıklara karşı doğal bir koruma sağlar.
Kalp ve Damar Hastalıklarından Korur
Yine yüksek antioksidan içeriğine bağlı olarak kuşburnu meyvesi kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Bunun yanı sıra C vitamini içeriğinin yüksek olması nedeniyle damar yapısının korunmasına, bu sayede ateroskleroz (damar sertliği) gibi hastalıklara karşı koruma sağlamaya yardımcıdır. Kan basıncını düşürme, kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerini azaltma gibi etkileri olduğu bilinen kuşburnu, kalp hastalıklarından korunmak isteyen bireyler tarafından mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır.