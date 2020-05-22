Kuşadası'nda zehirli Aslan balığı yakalandı! Hayatımda ilk kez gördüm

"Hayatımda ilk kez gördüm": EKODOSD tarafından yapılan incelemede se dikenleriyle dikkat çeken balığın, Pterois Miles olarak adlandırılan 'Aslan Balığı' olduğu belirlendi. Kuşadası Körfezi'nde 30 yıldır dalgıçlık yaptığını belirten Irkaş, "Bunca yıldır denizle iç içeyim. Hayatımda ilk kez böyle bir balık gördüm" dedi.