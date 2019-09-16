Kuşadası'nda yolunu şaşıran flamingoyu hayvanseverler göle bıraktı

"Kirliliğe karşı gerekli tedbirler alınmalı"

Flamingonun, hemen beslenmeye başladığı görüldü. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Flamingolar besini olan Artemiaları çoğaltarak ve üreterek, denizlerimiz ve göllerimizdeki sayısız balık ve omurgasız canlı türünün besinini oluşturup, kütlesel etki yapan önemli bir kuş türü. Flamingoların bölgemizdeki yaşam alanları olan Büyük Menderes Deltası ve Bafa Gölü mutlaka korunmalı ve kirliliğe karşı gerekli tedbirler alınmalı" diye konuştu.