Kuşadası'nda sürü halinde görülmüşlerdi! Nedeni belli oldu
İZMİR ve son alarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürü halinde kent merkezine inerek çöp konteynerleri ve meyve ağaçlarından beslenen domuzlar çevre sakinlerinin tedirginliğine yol açmıştı. Dr. Yasin Ünal, "Besin ihtiyacını giderecek besinler bulamadığı ve yeterince beslenemediği durumlarda tarım alanlarına yöneliyor" dedi.
İzmir'in ormanlıklara yakın bölgelerindeki yerleşim yerlerine inen yaban domuzları, bölge sakinlerini tedirgin etti. Yaban domuzları, özellikle Balçova ile Bornova ilçelerindeki sokak ve parklarda görüldü. Ülkenin hemen hemen bütün bölgelerinde yaygın yayılışa sahip yaban hayvanı türü olan yaban domuzlarının, doğal ortamda besin bulamadıkları için şehre inerek, daha çok çöplere ve tarım bahçelerine girdiği gözleniyor.
Isparta Uygulama Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü'nden öğretim üyesi Dr. Yasin Ünal, hem etçil hem otçul hayvan türü olan yaban domuzları ile ilgili bilgi verdi. Ünal, "Yaban domuzu popülasyonunun her geçen gün giderek artmasının sebepleri insan nüfus artışına bağlı habitat daralmaları, bölünmeleri ve doğal besinlerinin azalması gibi faktörlerdir."
Ünal,"Bu artışa yol açan faktörler tespit edilerek çözüm önerileri üretilmeli, yaban domuzu habitatlarında oluşan bozulma ve bu bozulmalara etki eden diğer faktörler ortaya koyulmalı" diye konuştu.
Elektrikli-Elektriksiz çit önerisi
Dr. Yasin Ünal, yaban domuzlarının insan yerleşimlerine beslenme ihtiyacı için geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu doğal gereksinimlerini karşılayabileceği habitatlar oluşturulur veya yetersiz hale gelen habitatlar restore edilir ve geliştirilirse yaban domuzu yerleşimlerden ve tarım mahsullerinden uzak duracaktır."