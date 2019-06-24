Kuşadası'nda sürü halinde görülmüşlerdi! Nedeni belli oldu

Isparta Uygulama Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü'nden öğretim üyesi Dr. Yasin Ünal, hem etçil hem otçul hayvan türü olan yaban domuzları ile ilgili bilgi verdi. Ünal, "Yaban domuzu popülasyonunun her geçen gün giderek artmasının sebepleri insan nüfus artışına bağlı habitat daralmaları, bölünmeleri ve doğal besinlerinin azalması gibi faktörlerdir."