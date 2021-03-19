Kuşadası'nda kayıp döviz bürosu çalışanı Berk Ergier ölü bulundu! En son kayalıklarda görülmüştü

Aydın'ın Kuşadaşı ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Berk Ergier (36), 16 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gitmek için evden çıktı. Saatler geçmesine rağmen Ergier'in iş yerine gelmemesinden endişelenen arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Cep telefonu da kapalı olan Berk Ergier'den 24 saat geçmesine rağmen haber alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Ergier'in bulunması için çalışma başlatırken, Gizem Ergier, eşinin, son günlerde içine kapandığını ve kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü.