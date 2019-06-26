Kuşadası'nda 9 metrekarelik dondurma tezgahına istenen rekor kira
İhlas Haber Ajansı
Kuşadası’nda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan 9 metrekarelik dondurma tezgahına haftalık 8 bin 890 TL rekor teklif verildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Çakabey Ortaokulu'nun arkasındaki mal müdürlüğüne ait bahçe içerisindeki 9.36 metrekare alan dondurma tezgahı olarak Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldı.
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Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ve büyük çekişme içerisinde gerçekleşen ihaleye 5 firma katıldı.
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1260 TL'den muhammen bedelle başlayan ve 3 tur süren ihalede 5 kişi önce kapalı teklif usulüyle fiyat verdi.
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Üç turun sonunda 9 metrekarelik alan için yapılan ihalede en yüksek teklif haftalık 8 bin 890 TL'ye ulaştı.
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