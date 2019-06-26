Kuşadası'nda 9 metrekarelik dondurma tezgahına istenen rekor kira

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kuşadası'nda 9 metrekarelik dondurma tezgahına istenen rekor kira

Kuşadası’nda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan 9 metrekarelik dondurma tezgahına haftalık 8 bin 890 TL rekor teklif verildi.

Kuşadası'nda 9 metrekarelik dondurma tezgahına istenen rekor kira - Sayfa 1

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Çakabey Ortaokulu'nun arkasındaki mal müdürlüğüne ait bahçe içerisindeki 9.36 metrekare alan dondurma tezgahı olarak Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldı. 

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Kuşadası'nda 9 metrekarelik dondurma tezgahına istenen rekor kira - Sayfa 2

Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ve büyük çekişme içerisinde gerçekleşen ihaleye 5 firma katıldı.

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Kuşadası'nda 9 metrekarelik dondurma tezgahına istenen rekor kira - Sayfa 3

1260 TL'den muhammen bedelle başlayan ve 3 tur süren ihalede 5 kişi önce kapalı teklif usulüyle fiyat verdi. 

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Kuşadası'nda 9 metrekarelik dondurma tezgahına istenen rekor kira - Sayfa 4

 Üç turun sonunda 9 metrekarelik alan için yapılan ihalede en yüksek teklif haftalık 8 bin 890 TL'ye ulaştı. 

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