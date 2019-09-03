Kuşadası'nda 6 yıl aradan sonra Altın Güvercin Beste Yarışması' heyecanı!
Türkiye’nin pop müzik alanında geleneksel tek beste yarışması olan “Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması” 6 yıl aranın ardından Kuşadalılar ve ziyaretçileri ile yeniden buluştu.
Kuşadası Belediyesi tarafından 2-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması, yenilenen formatı ve zengin içeriği ile Kuşadalılara ve ziyaretçilere kültür ve sanatla dolu 6 gün yaşatacak.
“KUŞADASI ALTIN GÜVERCİN BESTE YARIŞMASI” FESTİVALİ BÜYÜK BİR ÇOŞKU İLE BAŞLADI
Kuşadası'nda 6 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen "Altın Güvercin Beste Yarışması" 19:30 da kortej yürüyüşü ile başladı. Kuşadası Atatürk Bulvarı Kısmet Otel kavşağından başlayan ve karnaval havasında gerçekleşen korteje Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Evrim Karakoz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
160 sivil toplum örgütü temsilcileri, animasyon grupları, okul bandoları, amatör spor kulüplerinin de yer aldığı festival korteji, çalınan müzikler eşliğinde Atatürk Bulvarı ile İnönü ve Sağlık caddeleri güzergahını takip ederek Balıkçılar Meydanı’na kadar yaklaşık 8 km’lik bir güzergahta yürüdü.
Yaklaşık 1 saat süren kortej yürüyüşü sırasında dans grupları ve animasyon ekipleri de ilginç kostümleriyle çeşitli gösteriler sunarak yürüyüşe renk kattı. Korteje vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Kortejin geçtiği güzergahta evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan Kuşadalılar, alkışlarla tempo tutup kalabalığa destek verdi.