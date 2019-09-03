Kuşadası'nda 6 yıl aradan sonra Altın Güvercin Beste Yarışması' heyecanı!

“KUŞADASI ALTIN GÜVERCİN BESTE YARIŞMASI” FESTİVALİ BÜYÜK BİR ÇOŞKU İLE BAŞLADI

Kuşadası'nda 6 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen "Altın Güvercin Beste Yarışması" 19:30 da kortej yürüyüşü ile başladı. Kuşadası Atatürk Bulvarı Kısmet Otel kavşağından başlayan ve karnaval havasında gerçekleşen korteje Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Evrim Karakoz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.