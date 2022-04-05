Kuşadası'na iki dev yanaştı! Gemilerden inen 1114 yolcu...

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana 1114 yolcusuyla iki gemi yanaştı.Gemilerden inen çoğunluğu ABD'li bin 114 turistin bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Bazı turistler ise Kuşadası Çarşısı'na geçti.