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Tatilciler o plajlara akın ediyor! Turistlerin içi mavi bayraklı plajlarda rahat ediyor...

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Tatilciler o plajlara akın ediyor! Turistlerin içi mavi bayraklı plajlarda rahat ediyor...

Turkuaz rengi deniziyle turizm rotalarında ilk sıralarda yer alan Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri, 39 mavi bayraklı plajında misafirlerine tatil imkanı sunuyor.

Tatilciler o plajlara akın ediyor! Turistlerin içi mavi bayraklı plajlarda rahat ediyor... - Resim: 1

Tatilcilerin favorisi Kuşadası ve Didim sahillerinde turkuaz rengi bir manzara ve plaj keyfi ziyaretçilerini bekliyor.

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Tatilciler o plajlara akın ediyor! Turistlerin içi mavi bayraklı plajlarda rahat ediyor... - Resim: 2

Tatilcilerin Vazgeçilmezi

Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra denizlerinde mavinin eşsiz tonlarının hakim olduğu Didim ve Kuşadası, her sezon binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Bu iki turizm bölgesinin önemli özelliklerinden biri sahip oldukları mavi bayraklı plajları.

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Tatilciler o plajlara akın ediyor! Turistlerin içi mavi bayraklı plajlarda rahat ediyor... - Resim: 3

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından her yıl denetlenen mavi bayraklı plajlar, "doğaya saygı, insana değer" anlayışıyla turistlerin bu bölgeleri yeniden ziyaret etmesinde önemli rol oynuyor.

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Tatilciler o plajlara akın ediyor! Turistlerin içi mavi bayraklı plajlarda rahat ediyor... - Resim: 4

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar, AA muhabirine, mavi bayraklı 25 plajla gurur duyduklarını söyledi.

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