Tatilciler o plajlara akın ediyor! Turistlerin içi mavi bayraklı plajlarda rahat ediyor...

Tatilcilerin Vazgeçilmezi

Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra denizlerinde mavinin eşsiz tonlarının hakim olduğu Didim ve Kuşadası, her sezon binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Bu iki turizm bölgesinin önemli özelliklerinden biri sahip oldukları mavi bayraklı plajları.