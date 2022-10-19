Kuş Uçuşu'nun ikinci sezonu geliyor! Yeni yönetmen belli oldu
Dijital platformun en sevilen dizilerinden olan Kuş Uçuşu çok sevilmişti. Entrikalarla dolu dizinin ikinci sezonunun gelip gelmeyeceği ise belli değildi. Haberlere ikinci sezon geliyor. Dizinin Kasım ayında setlere başlaması bekleniyor.
Kuş Uçuşu dizisi çok sevilmişti. Dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağı merak ediliyordu.
Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezon çekimleri yakında başlıyor. Kasım ayında sete çıkması planlanan dizi için Ay Yapım hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
Dizinin tüm eski kadrosunun yeni hikâyede de yer alacağı öğrenildi. İkinci sezon çekimleri biter bitmez kısa bir ara verilip hemen 3. sezonun çekimlerine başlanacak.
Kuş Uçuşu’nun ilk sezonuna yönetmen olarak imza atan Deniz Yorulmazer, Darmaduman dizisini çektiği için yeni yönetmenin kim olacağı merak ediliyordu. O isim de belli oldu.