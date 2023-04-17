Kuş Uçuşu dizisinin setinde kriz! İbrahim Çelikkol saatlerce uyudu, uyandıktan sonra da seti terk etti
Kuş Uçuşu dizisinin setinde uyumaya giden oyuncu İbrahim Çelikkol'un uyandıktan sonra da çekim yapamayacağını söyleyerek seti terk etmesi konuşuluyor.
Başrollerini İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, İrem Sak ve Miray Daner'in paylaştığı Kuş Uçuşu dizisinin 3. sezon çekimleri devam ediyor. Önceki gün sete giden İbrahim Çelikkol'un rahatsız olduğunu söyleyerek yaptıkları ekibi sinirlendirdi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Kenan'ı İbrahim Çelikkol önceki sabah sete gitti ancak kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine de ekip sağlık görevlilerini çağırdı ve Çelikkol'a serum bağlandı.
Ünlü oyuncu bir süre uyumak istediğini söyledi. Bu sırada diğer birkaç ufak tefek sahnenin çekimi yapıldı.
Birce Akalay, İrem Sak ve Defne Kayalar'ın da sahnelerinin olduğu çekimde ekip saatlerce Çelikkol'u bekledi.