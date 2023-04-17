Kuş Uçuşu dizisinin setinde kriz! İbrahim Çelikkol saatlerce uyudu, uyandıktan sonra da seti terk etti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Kenan'ı İbrahim Çelikkol önceki sabah sete gitti ancak kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine de ekip sağlık görevlilerini çağırdı ve Çelikkol'a serum bağlandı.