Kuş salona yuva yapıp yerleşti! 2 yavrusu olan kuş ikram kabul etmiyor
BURSA’da kuşlar bir vatandaşın evine açık camdan girerek salondaki avizeye yuva yapıp yumurtladılar. Aile kuşların yavrularını görünce seferber oldu. Ancak kuşlar pek bir gururlu çıktı...
Merkez Osmangazi ilçesinde oturan Mengin ailesinin oturma odalarında bulunan, avizenin içine kuşlar yuva yaptı. Yaklaşık bir ay önce oturma odasının penceresinden içeri giren kuşlar, 3 gün içerisinde avizenin içine yuva yapmayı başardı.
Dışarıda bulduğu küçük dal parçalarını avizenin içine taşıyarak yuvasını yapan kuşlar, yuvayı yaptıktan sonra yumurtlayıp kuluçkaya yattı. Bir ay zarfında dünyaya 2 yavru kuş geldi. Kuşlar hala avizenin içerisinde yaşıyor.
Yiyecek kabul etmiyor
Mengin ailesi her ne kadar kuşlara yem ve su vermek istese de, kuşlar bunu kabul etmiyor. Sürekli odada bulunan camdan dışarıya uçarak, yavrularına yiyecek bulup geri geliyor.
Yağmurlu günlerde bile odanın camını açık bıraktıklar
Sağanak yağmurlu günlerde bile odanın camını açık bıraktıklarını söyleyen Mengin ailesi, avizenin diğer ışıkları kuşları rahatsız etmesin diye odayı aydınlatan lambanın etrafını karton koydu. Bu sayede kuşların ışıktan rahatsız olması engellendi.