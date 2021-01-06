Kuş gribi paniği! İnsanlarda semptom görüldü Hindistan’da kümes hayvanları itlaf ediliyor
HİNDİSTAN'da kuş gribi paniği dünyayı da endişeye sürükledi. Ülke genelinde yabani kazlarda, kargalarda ve ördeklerde kuş gribi (H85N) tespit edildi. On binlerce kümes hayvanı itlaf edilmeye başlanırken bazı vatandaşlarda kuş gribi semptomları görülmeye başladığı belirtildi.
Koronavirüs salgının etkisini sürdürdüğü Hindistan’da kuş gribi patlak verdi. Ülke genelinde kaz, karga ve ördeklerde kuş gribi (H85N) tespit edilirken, yetkililer harekete geçti.
Alarm verildi: Federal hükümet, eyaletlerden yayılmayı azaltmak için "acil önlemler" almalarını isteyerek salgın alarmı verdi ve kümes hayvanlarının itlafına başlandı.
2 bin 400 göçmen kuş göl çevresinde ölü bulundu!
Bazı bölgelerde kümesler kapatılırken, yumurta satışı durduruldu. Veteriner Vikram Singh Himachal Pradesh eyaletinde çoğu Sibirya ve Moğolistan’dan gelen yaklaşık 2 bin 400 göçmen kuşun Pong Baraj Gölü çevresinde ölü bulunduğunu açıkladı.
36 binden kuş fazla itlaf edilecek: Kerala eyaletinde ise yetkililer, 12 bin civarı ördeğin telef olduğunu, eyaletin yönergelerine göre 36 binden fazla kuşun itlaf edileceğini duyurdu.