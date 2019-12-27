Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yerli otomobil törenine katıldı!
Kuruluş Osman dizisinin yıldız ismi Burak Özçivit düzenlenen yerli otomobil törenine katıldı.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, Türkiye'nin yerli otomobil törenine katılan burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdi.
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden otomobilin ön gösterim versiyonu Türkiye ile buluştu.
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Türkiye'ye ait olan yeni yerli araç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı görkemli bir törenle tanıtılıyor.
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Burak Özçivit Kimdir?
Burak Özçivit, 24 Aralık 1984, İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu.
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