Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Türkler Geliyor filminine hayran kaldı!

Kuruluş Osman dizisinin ünlü oyuncusu Burak Özçivit, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlı olan Akıncıların hikayesinin anlatıldığı filme hayran kaldı. Mehmet Bozdağ'ın yapımcısı olduğu film Cuma günü tüm Türkiye'de gösterime girdi.