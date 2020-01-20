Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Türkler Geliyor filminine hayran kaldı!
ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmine hayran kaldı. Ünlü oyuncu filmin özel gösterimine katıldı.
Kuruluş Osman dizisinin ünlü oyuncusu Burak Özçivit, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlı olan Akıncıların hikayesinin anlatıldığı filme hayran kaldı. Mehmet Bozdağ'ın yapımcısı olduğu film Cuma günü tüm Türkiye'de gösterime girdi.
Burak Özçivit, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin oyuncuları düzenlenen ekip gösteriminde filmi birlikte izledi. Filmin konusu Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için çetin bir mücadeleye girişen özel savaşçı birlik olan Akıncıların hikayesini konu edinmektedir.
Akıncılar filminin başrol oyuncuları Emre Yıldırım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Cemal Hünal, Eren Vurdem, Sezgin Erdemir, Funda İlhan, Atilla Güzel, Tolga Akkaya, Oğuzhan Yarımay ve Hakan Örge büyük bir keyifle filmi izledi.
‘Kuruluş Osman’ oyuncuları Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş gibi isimler de ‘Türkler Geliyor’ ekibinin heyecanına ortak oldu.