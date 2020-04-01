Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit temizlikten Fahriye Evcen ütüden sorumlu

Koronavirüs nedeniyle eve kapanan ATV dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, evdeki işleri böldü. Karantina günlerinde Burak Özçivit, temizliği ele aldı. Fahriye Evcen ise ütüden sorumlu.

Kuruluş Osman dizisiyle ATV ekranlarında boy gösteren Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile beraber evde karantina altında. Günlerini evde oğulları Karan ile geçiren çift, karantina günlerinde evdeki işleri de bölüştü.

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Posta'dan Müge Dagıstanlı'nın haberine göre. son oynadığı dizide bölüm başına 250 bin TL aldığı konuşulan Burak Özçivit evde temizlik yapıyor ve çamaşır yıkıyor.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evdeki iş bölümü ise şu şekilde:

Bir yaşındaki Karan’a nöbetleşe bakıyorlar. Sabahları Fahriye Evcen, akşamları Burak Özçivit bebekle ilgileniyor.

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Temizlik Burak Özçivit, yemekler ve sofra hazırlama Fahriye Evcen’e ait. Ütüler Fahriye Evcen’in görevi. Çamaşır yıkamak ise dönüşümlü.

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