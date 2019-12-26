Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit oğlu Karan hakkında bakın neler söyledi

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in doğum gününü sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi. Evcen, yazısında "Kalbim.. Sevgini sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep.. Ben de canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında..Seni cok seviyorum.. iyi ki bizimsin her şeyim.." dedi.