Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit oğlu Karan hakkında bakın neler söyledi
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Maslak'ta objektiflere yansıdı. Özçivit, oğlu Karan'a gelen oyunculuk teklifleriyle ilgili konuştu.
Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit, önceki gün Maslak'ta yol kenarında pilav yerken görüntülendi. Özçivit, "Dizimiz iyi gidiyor, dublajdan çıktım şimdi. Biraz hastalık var, sesim de kötü. Kusura bakmayın" dedi.
Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın çok beğenildiği hatırlatılan Özçivit, "Herkese çok teşekkür ederim, sağ olsunlar" dedi.
Karan'a gelen reklam teklifleri sorulunca ünlü oyuncu, "Bunlarla alakalı şimdi konuşmam doğru değil" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in doğum gününü sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi. Evcen, yazısında "Kalbim.. Sevgini sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep.. Ben de canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında..Seni cok seviyorum.. iyi ki bizimsin her şeyim.." dedi.