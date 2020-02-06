Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Karan bebek haberlerine sitem etti
ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Özçivit, Karan bebeğe dair haberlerin Fahriye Evcen'le kendisini üzdüğünü söyledi.
Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönen Burak Özçivit, Vadİstanbul’da alışveriş yaparken basın mensuplarının objektifine takıldı. Basınla kısa bir sohbet eden Özçivit, hem kendisini hem de eşi Fahriye Evcen'i üzen olayı açıkladı.
Baba olmak üzerine yorum yapan Burak Özçivit, Her şey çok güzel gidiyor babalık çok güzel bir duygu inşallah herkese nasip olur. Gündüz set, gece Karan ile vakit geçiriyorum. Karan hem anneci, hem babacı" dedi.
Fahriye Evcen'in Karan bebekle ile fotoğraflarını paylaşmasına rağmen kendisi paylaşmayan Burak Özçivit, "Nazara inanıyoruz ama çok dua ediyoruz bu konuda, çok dikkatliyiz" dedi.
Muhabirlerin, Karan bebeğe gelen reklam teklifleri sorusuna ise "Yalan yanlış haberler yapılıyor, çocuğumun para ile gündeme gelmesini istemiyorum bu durum Fahriye ile beni çok üzüyor" şeklinde konuştu.