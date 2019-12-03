Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'le aşk pozu paylaştı
Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile aşk pozu paylaşınca hayranlarından beğeni yağdı.
ATV ekranlarında Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde başrolü oynayan Burak Özçivit, uzun zamandır yalnızca işine odaklanmış, hatta Özçivit'in çekimlerden dolayı oğlu Karan ve eşi Fahriye Evcen'i göremediği sıklıkla özlediği iddia edilmişti.
Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'i canlandırarak oyunculuğuyla herkesi kendisine hayran bıraktıran Burak Özçivit, bu kez sosyal medya paylaşımıyla hayran bıraktı.
Dizinin ATV ekranlarında yayımlanmaya başlamasının ardından zamanının büyük bir çoğunluğunu sette geçiren Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile aşk pozunu paylaştı.
Uzun süredir birlikte fotoğraf paylaşmayan ünlü çift hayranlarına sürpriz yaptı. Eşi Fahriye Evcen'le olan samimi fotoğrafını kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaşan Özçivit'e beğeni yağdı.