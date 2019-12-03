Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'le aşk pozu paylaştı

ATV ekranlarında Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde başrolü oynayan Burak Özçivit, uzun zamandır yalnızca işine odaklanmış, hatta Özçivit'in çekimlerden dolayı oğlu Karan ve eşi Fahriye Evcen'i göremediği sıklıkla özlediği iddia edilmişti.