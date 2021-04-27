Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u anne oldu Didem Balçın bakın adını ne koydu
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun'u oynayan Didem Balçın, doğum yaptı.
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Didem Balçın, avukat Can Aydın ile geçtiğimiz yıl evlenmişti. İkili, mutlu evliliklerini bebekle taçlandırdı.
Daha önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Balçın, dün anne oldu. Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapan Balçın, Alican adında bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Annenin ve bebeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk kez anne olan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından henüz bir paylaşım yapmadı.
Balçın, 10 gün önce sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşmış ve "Geri sayım" notunu düşmüştü.