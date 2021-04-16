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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan estetik iddiasına fotoğraflı yanıt

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan estetik iddiasına fotoğraflı yanıt

Oyuncu Aslıhan Karalar dudaklarının estetik olduğu iddiasına çocukluk fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan estetik iddiasına fotoğraflı yanıt

Son olarak Kuruluş Osman dizisiyle izleyicinin karşına geçen genç oyuncu Aslıhan Karalar, estetik yaptırdığı yönündeki iddialara çocukluk fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan estetik iddiasına fotoğraflı yanıt

Çocukluk fotoğrafını yayınlayan 21 yaşındaki oyuncu, o dönemlerde de dudaklarının dolgun olduğunu göstermiş oldu. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma, "Hiç değişmemişsin" yorumları yapıldı.

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan estetik iddiasına fotoğraflı yanıt

Karalar'ın bu karesi kısa sürede 9 binden fazla beğeni aldı. 

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan estetik iddiasına fotoğraflı yanıt

Peki Aslıhan Karalar kimdir?

Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi mezunu. 

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