Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan estetik iddiasına fotoğraflı yanıt
Oyuncu Aslıhan Karalar dudaklarının estetik olduğu iddiasına çocukluk fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.
Son olarak Kuruluş Osman dizisiyle izleyicinin karşına geçen genç oyuncu Aslıhan Karalar, estetik yaptırdığı yönündeki iddialara çocukluk fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.
Çocukluk fotoğrafını yayınlayan 21 yaşındaki oyuncu, o dönemlerde de dudaklarının dolgun olduğunu göstermiş oldu. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma, "Hiç değişmemişsin" yorumları yapıldı.
Karalar'ın bu karesi kısa sürede 9 binden fazla beğeni aldı.
Peki Aslıhan Karalar kimdir?
Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi mezunu.