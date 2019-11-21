Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer paylaşımlarıyla ağızları açık bıraktı

Burak Özçivit'in I. Osman'ı canlandırdığı Kuruluş Osman dizisi, ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Sosyal medyada ise dizinin, Diriliş Ertuğrul'dan iyi mi kötü mü olduğu tartışıldı. Ayrıca, dizide Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'in de kim olduğu sorulmaya başlandı.