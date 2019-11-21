Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer paylaşımlarıyla ağızları açık bıraktı
ATV ekranlarında merakla beklenen Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümünde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, güzelliğiyle adeta büyüledi.
Burak Özçivit'in I. Osman'ı canlandırdığı Kuruluş Osman dizisi, ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Sosyal medyada ise dizinin, Diriliş Ertuğrul'dan iyi mi kötü mü olduğu tartışıldı. Ayrıca, dizide Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'in de kim olduğu sorulmaya başlandı.
İlk bölümde çok sahnesi bulunmayan ancak Osman'ı çamurun içinden çıkarmasıyla gündeme gelen Rabia Bala Hatun, dizinin ilerleyen bölümlerinde ekranlarda daha sık görünecek. Peki Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer kimdir, kaç yaşındadır? İşte doğal güzelliği ile adından söz ettiren Törer'in paylaşımları ve hayatı...
Özge Törer 20’li yaşların başında olan yetenekli bir üniversite öğrencisidir.
2017 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır.