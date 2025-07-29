Kuruluş Osman'da yaprak dökümü! Burak Özçivit'in ardından bir ayrılık daha...

YENİ BAŞROL ARAYIŞI: YAPIM EKİBİ YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Bozdağ Film imzasını taşıyan yapımda başrol için yeni bir isimle görüşmeler devam ediyor. Edinilen kulis bilgilerine göre, prodüksiyon ekibi hem tarihi dokuyu yansıtacak hem de seyirciyle güçlü bağ kurabilecek bir oyuncu arayışında. Eski kadrodan bazı isimlerin yoluna devam edeceği belirtilse de, dizideki pek çok karakterin yerine yenileri eklenecek.