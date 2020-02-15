Kuruluş Osman'da Özge Özpirinçci sürprizi! Seti gezip yapımcıyla toplantı yaptı
Kadın dizisinin final yapmasının ardından Özge Özpirinçci, Kuruluş Osman dizisine transfer oluyor. Özpirinçci, Kuruluş Osman setini gezip yapımcı Mehmet Bozdağ ile toplantı yaptı.
Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından devamı niteliğinde ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin setinde Özge Özpirinçci sürprizi yaşandı. FOX TV ekranlarında yayımlanan, reyting rekorları kıran Kadın dizisinin final yapmasının ardından boşa çıkan Özge Özpirinçci, yeni projeler için harekete geçti.
Özge Özpirinçci, çarşamba günü "Kuruluş Osman"ın Riva'daki setine gitti. Bu durum "Acaba ünlü oyuncu dizinin kadrosuna mı katılıyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Ancak yapımcı Mehmet Bozdağ'ın ileriye dönük projeler için Özge Özpirinçci ile tanışma toplantısı yaptığı, bu sırada da oyuncuya setin gezdirildiği ortaya çıktı.
Öte yandan Çağan Irmak'ın Ay Yapım imzalı Netflix projesinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 8 bölümden oluşacak aşk dizisini usta kalem Ece Yörenç yazıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Proje için ilk anlaşılan isim başrolünü oynadığı "Kadın" dizisi geçen günlerde final yapan Özge Özpirinçci oldu.