Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar yayın tarihini açıkladı
Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı Kuruluş Osman'dan beklenen haber geldi, Aslıhan Karalar açıkladı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un ardından ATV ekranlarında Burak Özçivit'in başrolünde olarak devam edecek Kuruluş Osman'da Özçivit'e eşlik edecek oyuncu belli oldu. Aslıhan Karalar iddiaları kendi ağzıyla doğruladı bir de müjde verdi.
'Kuruluş Osman' dizisinde Burak Özçivit'in partneri olup olmayacağı merak edilen Aslıhan Karalar, söylentilere cevap verip 'Kuruluş Osman'da rol aldığını açıkladı.
Herkesin merakla beklediği Kuruluş Osman için Aslıhan Karalar, heyecanını dile getirmenin yanı sıra "Kısmetse bu ay ortasında ekranlarda olacağız. Çok güzel, çok büyük bir ekip ile çalışıyoruz" diyerek müjdeyi verdi.
ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in fişini Kuruluş Osman'ın çektiği söyleniyordu. Sen Anlat Karadeniz, 13 Kasım akşamı yapacağı final bölümünün ardından Kuruluş Osman'ın 20 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.