Kuruluş Osman'da bomba bir transfer! Bakın hangi ünlü diziye katıldı
İkinci sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, geçtiğimiz sezonu geride bıraktı yepyeni bir sezonla seyirci karşısına çıkmak için artık gün sayıyor. Haziran ayında sezon finali yapan ve çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezon çekimleri başladı.
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Diziye geçtiğimiz günlerde Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan ile Çukur dizisiyle tanınan Erkan Avcı katılmıştı.
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Son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir’in de Kuruluş Osman’ın kadrosuna katıldığı açıklandı. Özdemir, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek.
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Usta oyuncu Cüneyt Arkın'da bu sezonda diziye katılan isimler arasındaydı.
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