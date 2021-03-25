Kuruluş Osman'a bomba transfer Emre Koç Adını Feriha Koydum ile tanınmıştı
Son zamanların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman'a bomba bir oyuncu katıldı. Emre Koç, Adını Feriha Koydum'la adını duyumuştu.
Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 24 Mart Çarşamba akşamı 51. son bölümüyle ekrana geldi. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman'da son zamanlarda oyuncu hareketliliği var.
Diriliş Ertuğrul'da Abdurrahman Alp karakteriyle bilinen yeni sezonda Kuruluş Osman'da da Abdurrahman Gazi karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Celal Al son bölümle birlikte diziden ayrıldı.
Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da sosyal medya hesabından Celal Al'a veda paylaşımı yaptı. Bozdağ paylaşımında "Bir destanı anlatmak için çıktığımız bu yolda ilk günden bugüne; canla, başla, aşkla çalışan kıymetli oyuncumuz Celal Al'a emekleri için çok teşekkür ederim" notunu yazdı.
Atv’nin çok izlenen dizisi Kuruluş Osman’a yeni bir oyuncu daha katıldı. Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınan Emre Koç, önümüzdeki dönemde Kuruluş Osman dizisinde izleyici karşısına çıkacak.