Kuruluş Osman'a bomba transfer Emre Koç Adını Feriha Koydum ile tanınmıştı

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 24 Mart Çarşamba akşamı 51. son bölümüyle ekrana geldi. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman'da son zamanlarda oyuncu hareketliliği var.