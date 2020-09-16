Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit eski imajına döndü Fahriye Evcen de beğendi

Rol aldığı dizinin yeni sezon çekimleri için eski imajına dönen Burak Özçivit, "Herkese tavsiye ediyorum. Çok rahat. Günlük hayatta da benim işime yaradı" diyerek yeni stilinden memnun olduğunu belirtti. Evcen ise, "Her halini çok seviyorum ama bu halini daha çok seviyorum" sözleriyle eşine övgüler yağdırdı.