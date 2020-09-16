Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit eski imajına döndü Fahriye Evcen de beğendi
ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Etiler'de kameraların objektifine yansıdı, açıklamaları dikkat çekti.
Son günlerde Fahriye Evcen'in yeniden ekranlara dönmesi konuşulurken Nurak Özçivit ile beraber Etiler'de bir restoranda yemek yerken basın mensuplarının kameralarına yakalandı ve çıkışta kameraların karşısına geçen çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Rol aldığı dizinin yeni sezon çekimleri için eski imajına dönen Burak Özçivit, "Herkese tavsiye ediyorum. Çok rahat. Günlük hayatta da benim işime yaradı" diyerek yeni stilinden memnun olduğunu belirtti. Evcen ise, "Her halini çok seviyorum ama bu halini daha çok seviyorum" sözleriyle eşine övgüler yağdırdı.
Oğlu Karan'ın doğumunun ardından uzun bir süredir setlere ara veren Fahriye Evcen, ekranları özlediğini, "Henüz süresini bilmiyorum. Netleşen bir şey yok. Oyunculuk yapmak istiyorum. Ekranları özledim. Bayağı uzun bir süre oldu" sözleriyle ifade etti.
Bodrum tatili sırasında yazlıklarında büyük bir kavga yaşadıkları iddia edilen ikili, çıkan haberleri, "Öyle bir şey yok" diyerek yalanladı.