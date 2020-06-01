Kuruluş Osman kadrosuna giren isim bomba tam 52 kilo verdi diziyi kaptı!

Neredeyse hiçbir dizinin yeni bölümü yayınlanmazken Kuruluş Osman'ın yeni bölümlerinin ekrana gelmesi hem kanalın hem de seyircinin yüzünü güldürdü. Korona günlerinde seyircisi ile her hafta buluşan dizi hem yeni seyirciler kazandı hem de reyting listelerinde haftalarca zirveyi kimseye kaptırmadı.