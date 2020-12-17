Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit yaptığıyla herkesin gönlünü kazandı

Diriliş ERtuğrul dizisinin devamı niteliğinde ATV'de yer alan Kuruluş Osman dizisi, herkesin beğenisini kazandı. En az Diriliş Ertuğrul kadar ses getiren dizinin başarısında başrolünde Burak Özçivit'in rol alması da büyük etken. Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, bir hayli seviliyor.