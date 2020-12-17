Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit yaptığıyla herkesin gönlünü kazandı
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, doğum gününde hediye ya da kutlama kabul etmiyor. Özçivit onun yerine kanser hastalarına destek olunması bir bağış kampanyası başlattı.
Diriliş ERtuğrul dizisinin devamı niteliğinde ATV'de yer alan Kuruluş Osman dizisi, herkesin beğenisini kazandı. En az Diriliş Ertuğrul kadar ses getiren dizinin başarısında başrolünde Burak Özçivit'in rol alması da büyük etken. Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, bir hayli seviliyor.
Seyircinin ekranlarda görmeyi sevdiği Özçivit, kendisine duyulan bu sevgiyi kanser hastaları için olumlu bir hale çevirmeye karar verdi.
Burak Özçivit kanser hastalarına destek kampanyası başlattı. Doğum günü yaklaşan yakışıklı oyuncu kendisi için bir şey beklemediğini, bunun yerine başlattığı kanser hastalarına destek kampanyasına yardım yapılmasını istedi.
Burak Özçivit 24 Aralık tarihinin doğum günü olduğunu hatırlatarak şunları yazdı:
''Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım.''